Дорама Убийца и целитель | Killer And Healer | Hen Jun Bu Si Jiang Lou Yue

Heaven Official's Blessing

800 лет назад Се Лянь был наследным принцем государства Сяньлэ. Его любили царственные родители и боготворили все подданные. Он дважды возносился на небеса в качестве небожителя, но каждый раз с позором изгонялся. И вот теперь, спустя восемь столетий, уже не осталось ни королевства, ни благодарных подданных, а сам Се Лянь, вознесшийся на небеса в третий раз, превратился в "мусорное божество" и посмешище всех трех существующих царств. Выполняя задание в качестве небожителя, чтобы накопить заслуги, Се Лянь отправляется в царство смертных и там встречает таинственного юношу, который становится его другом и верным спутником. Однако этот юноша не так прост. Постепенно выясняется, что он - не кто иной,…