Дорама Убийца и целитель | Killer And Healer | Hen Jun Bu Si Jiang Lou Yue

Прекрасная нарезка проявления тёплых отношений двух парней)) Вот чем мне нравятся китайские бромансы, так это отсутсвием откровенного разврата и присутствием намёков "догадайтесь сами, что там на самом деле написал автор новеллы" )))AndreyA wrote:Так что это: китайский броманс?
видеомикс о главных герояхили же - авторский сценарий с его авторским окончанием?
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные деталиПока ничего нет, Начать дискуссию
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Включить видео youtube.com Трейлер Оригинал
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Включить видео vk.com OST Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео youtube.com За кадром Оригинал
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Включить видео vk.com За кадром 2 Оригинал
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Включить видео youtube.com (OST) The Future That Exists Английские сабы
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Включить видео vk.com За кадром 3 Оригинал
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Включить видео vk.com За кадром 4 Оригинал
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Включить видео vk.com Интервью Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 12 серия - вырезанная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 2 серия - вырезанная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 1 серия - вырезанная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 2 серия - дополненная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 10 серия - вырезанная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 28 серия - дополненная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 29 серия - вырезанная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
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Включить видео vk.com 29 серия - дополненная сцена Сабы ( Переводчик TG KAST )
|Серия 1
|04.02.22
|Серия 2
|04.02.22
|Серия 3
|16.03.22
|Серия 4
|16.03.22
|Серия 5
|16.03.22
|Серия 6
|16.03.22
|Серия 7
|16.03.22
|Серия 8
|16.03.22
|Серия 9
|04.02.22
|Серия 10
|16.03.22
|Серия 11
|16.03.22
|Серия 12
|04.02.22
|Серия 13
|16.03.22
|Серия 14
|04.02.22
|Серия 15
|22.02.22
|Серия 16
|05.03.22
|Серия 17
|27.03.22
|Серия 18
|09.04.22
|Серия 19
|04.02.22
|Серия 20
|04.02.22
|Серия 21
|04.02.22
|Серия 22
|04.02.22
|Серия 23
|04.02.22
|Серия 24
|04.02.22
|Серия 25
|04.02.22
|Серия 26
|04.02.22
|Серия 27
|04.02.22
|Серия 28
|04.02.22
|Серия 29
|04.02.22
|Серия 30
|04.02.22
|Серия 31
|04.02.22
|Серия 32
|04.02.22
|Серия 33
|04.02.22
|Серия 34
|04.02.22
|Серия 35
|04.02.22
|Серия 36
|04.02.22
|Серия 37
|04.02.22
|Спецвыпуск Альтернативная концовка
|22.01.22
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