Дорама Убийца и целитель | Killer And Healer | Hen Jun Bu Si Jiang Lou Yue

Девушка из секты демонов полна решимости осуществить свою мечту. По слухам, Шишу (дядя-наставник Ян Цин) из секты праведных - очень хороший человек, отзывчивый и неординарный. За такого человека можно выйти замуж. На основе романа Yi Ren Sui "Master, you can easily lose me like this".