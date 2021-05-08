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Спецвыпуск
11

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Дорама Убийца и целитель | Killer And Healer | Hen Jun Bu Si Jiang Lou Yue

История о жестоком полицейском Цзян Юэ Лоу и хорошем докторе Чэнь Юй Чжи, которые поддерживают и спасают друг друга в трудные времена. Несмотря на то, что их ценности разные, как день и ночь, они становятся близкими друзьями. Они - полярные противоположности: один убивает, а другой лечит.

Трансляция с 03.03.2021
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«Как жаль, что моя любовь к тебе не может быть луной над павильоном у реки...» Абсолютно недооценённая дорама, заслуживающая больше признания и популярности. Наверное, она прошла как-то тихо из-за того, что выходила в одно время с "Далёкими странниками", а если бы выбрали другое время, то ей бы не было равных.. Начнем с плюсов. Что может быть лучше отличной истории с двумя главными героями-красавцами? Сюжет невероятно…
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Лучшая дорама про иглорефлексотерапию, я считаю. Но обо всём по порядку. Дорама Убийца и целитель – очень даже неплохой представитель детективного жанра. Однако она вышла примерно в одно время с Далёкими странниками, а потому, как мне показалось, незаслуженно получила меньше внимания. Дело в том, что Странники – адаптация BL-новеллы, а потому уже имели некоторый фандом, в то время как Убийца снят по оригинальному сценарию.…
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Кадры
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель
Убийца и целитель

В главных ролях

Мао Цзы Цзюнь И Бо Чэнь
Неукротимый: Повелитель Чэньцин (The Untamed: Chen qing ling)
переведено

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The Untamed
комедия приключения дружба уся фэнтези драма сянься
Шестнадцать лет назад пять великих кланов - Гусу Лань, Юньмэн Цзян, Цинхэ Не, Цишань Вэнь и Ланьлин Цзинь - сообща управляли миром Поднебесной, поровну поделив сферы влияния. Глава клана Цишань Вэнь решил возвыситься над всеми, превознося свой клан, чем навлёк немало бед на другие четыре клана. Открытый и приветливый сын старого друга главы клана Цзян, Вэй Усянь, знакомится с известным своим благонравием учеником клана Гусу Лань, Лань Ванцзи, которого считает другом. Двое юношей случайно узнают тайну, которую всё это время хранил клан Гусу Лань. Они пытаются исполнить последнюю волю умершего, при этом спасая весь мир от грозящей ему опасности. Однако выясняется, что за всем кроется Вэнь Жохань…

Неукротимый: Повелитель Чэньцин

комедия приключения
25 / 0
Далекие странники (Word of Honor: Shan He Ling)
обновлено
переведено

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Word of Honor
дружба исторический уся приключения
Чжоу Цзышу оказывается втянутым в заговор в мире боевых искусств после того, как оставил свою работу в качестве лидера организации, которой было поручено защищать королевскую семью. Он встречает Вэнь Кэсина, таинственного мастера боевых искусств, который сбегает из Долины Призраков, чтобы отомстить за смерть своих родителей. Они становятся верными друзьями и отправляются в приключение, чтобы найти легендарное сокровище, которое даст своему владельцу полную власть над Цзянху. Трансляция с 22.02.2021

Далекие странники

дружба исторический
21 / 0
История летучей мыши (The Story of the Bat: Ye Yan Bai)

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The Story of the Bat
дружба исторический уся приключения драма
Четверо молодых героев из выдающихся семей Улиня - Фэн Цзюнь Лун, Бао Шао Цин, Сюй Лин Сю и Сыма Янь - работают вместе, чтобы выяснить, кто является знаменитым убийцей Бянь Фу (Летучая мышь). В ходе расследования они раскрывают тайну, оставленную добрыми и злыми силами цзянху двадцать лет назад. От постоянного подозрения друг к другу до достижения взаимного доверия и поддержки, молодые люди прошли через многочисленные невзгоды и испытания, храбро следуя идеалам цзянху и праведности своих сердец. На основе романа Фэн Нун "Летучая мышь" (蝙蝠).

История летучей мыши

дружба исторический
19 / 0
Союз благородных (A League of Nobleman: Jun Zi Meng)

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A League of Nobleman
дружба исторический детектив приключения фэнтези
Чжан Пин - бедный ученый, который бродит по улицам и использует свои навыки в приготовлении лапши, чтобы зарабатывать на жизнь. Несмотря на то, что внешне он ничем не примечателен, у него назойливый характер, и он любит вмешиваться в дела правительства. Используя свои острые наблюдательные навыки и нестандартное мышление, он способен уловить уникальные моменты каждого случая. Однако из-за его характера он не очень нравится другим. Лань Цзюэ, министр обрядов, постоянно вовлечен в политическую борьбу двора. Обладая нежной и элегантной внешностью, он, кажется, ведет спокойный образ жизни, но на самом деле скрывает историю, неизвестную многим. Однажды, когда Чжан Пин едет в столицу, чтобы сдать национальные…

Союз благородных

дружба исторический
19 / 0
Бессмертие (Immortality: Hao Yi Xing)

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Immortality
дружба уся приключения фэнтези сянься
Чу Ваньнин (Ло Юнь Си) – мастер совершенствования, который берет на воспитание троих учеников, Сюэ Мэна, Мо Жаня и Ши Мэй. Он берет на себя ответственность защищать людей и избавлять мир от зла, даже если это означает жертвовать собой. Сюэ Мэн (Чжоу Ци) – золотой мальчик, сын хозяина секты, преданный своему учителю. Ши Мэй (Чэнь Яо) – прелестная ученица со своими тайнами. Мо Жань (Чэнь Фэй Юй) становится безнравственным и жестоким правителем после того, как на него повлияли некие обстоятельства в его первой жизни. Он решает взять на себя ответственность за свои действия после возрождения в параллельной вселенной. Сможет ли он искупить свои преступления? По мотивам романа Жоубао Бучи Жоу "Хаски…

Бессмертие

дружба уся
19 / 0
Небесное путешествие феникса (Flying Phoenix: Feng Yu Jiu Tian)

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Flying Phoenix
исторический романтика военный драма
Фэн Мину было всего 19 лет, когда он потерял жизнь, без колебаний спасая ребенка от смерти. Благодарный отец спасенного ребенка дает Фэн Мину второй шанс на жизнь. Душа Фэн Мина уносится в далекую древнюю страну. Проснувшись, он обнаруживает, что обитает в хрупком теле наследного принца Силэй, который также удостоен титула самого красивого человека на всех землях. Однако его красота имеет свою цену, поскольку он привлекает нежелательное внимание министра по делам Жун Тяня, который находит все основания для того, чтобы мучить принца морально и физически. Когда Фэн Мин начинает контролировать окружающие его заговоры, что произойдет, когда истинная личность принца будет раскрыта? И что случилось…

Небесное путешествие феникса

исторический романтика
19 / 0
Убить волка (Winner is King: Sha Po Lang)

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Winner is King
исторический боевик политика военный
В эпоху Великой Лян жизнь людей стала комфортнее благодаря паровым машинам, работающим на топливе под названием «цзылюцзинь». Чан Гэн, который провел всё детство в небольшом городке, имел не самые лучшие отношения с матерью, а отчим наведывался домой всего несколько раз в год. Его единственными друзьями были двое маленьких детей, учитель и его ифу — приемный отец. Но однажды его жизнь перевернулась с ног на голову. После вторжения варварских племен Чан Гэн узнал, что вся его жизнь, личность, мать, учитель и даже его любимый ифу — сплошная ложь. На основе одноимённого веб-романа.

Убить волка

исторический боевик
19 / 0
Благословение небожителей (Heaven Official's Blessing: Tian Guan Ci Fu)

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Heaven Official's Blessing
приключения уся сянься
800 лет назад Се Лянь был наследным принцем государства Сяньлэ. Его любили царственные родители и боготворили все подданные. Он дважды возносился на небеса в качестве небожителя, но каждый раз с позором изгонялся. И вот теперь, спустя восемь столетий, уже не осталось ни королевства, ни благодарных подданных, а сам Се Лянь, вознесшийся на небеса в третий раз, превратился в "мусорное божество" и посмешище всех трех существующих царств. Выполняя задание в качестве небожителя, чтобы накопить заслуги, Се Лянь отправляется в царство смертных и там встречает таинственного юношу, который становится его другом и верным спутником. Однако этот юноша не так прост. Постепенно выясняется, что он - не кто иной,…

Благословение небожителей

приключения уся
19 / 0
Усмиритель душ (Guardian: Zhen Hun)
переведено

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Guardian
мистика фантастика трагедия детектив триллер драма
Мистический детектив, рассказывающий о деятельности специального подразделения полиции, которое занимается расследованием преступлений с участием выходцев из потустороннего мира.

Усмиритель душ

мистика фантастика
14 / 0
Неукротимый. Специальный выпуск (The Untamed Special Edition: 陳情令特別剪輯版)
переведено

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The Untamed Special Edition
комедия приключения дружба уся фэнтези драма сянься
Сокращенная версия сериала "Неукротимый" для зарубежных зрителей для лучшей интеграции и понимания сериала. Отличия от оригинальной версии – хронологическое повествование, некоторые расширенные сцены. Трансляция 25.12.2019 - 06.02.2020

Неукротимый. Специальный выпуск

комедия приключения
9 / 0
14-й год правления императора Чэнхуа (The Sleuth of Ming Dynasty: Cheng Hua Shi Si Nian)
переведено

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The Sleuth of Ming Dynasty
исторический детектив драма
В 14-й год правления императора Чэнхуа внезапно скончался старший сын князя У Аня Чжэн Чэн. Так вышло, что перед своей смертью он успел поссориться с магистратом префектуры Шунтянь Тан Фанем, который и стал первым подозреваемым по этому делу. В это самое время таинственно исчез компаньон наследного принца Хань Цзао. Суй Чжоу из императорской стражи получил приказ расследовать его исчезновение. В ходе следствия обнаружилось, что этот случай как-то связан с делом об убийстве Чжэн Чэна. После некоторых разногласий Тан Фань и Суй Чжоу становятся лучшими друзьями и объединяются, чтобы вместе расследовать оба дела. © Перевод: Nigai Hatura По одноименному роману Мэн Сиши.

14-й год правления императора Чэнхуа

исторический детектив
9 / 0
В погоне за светом (Chasing the Light: Dong Ye You Wei Guang)

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Chasing the Light
драма романтика
История вращается вокруг трех человек, которые сталкиваются с трудностями в своей жизни, но умудряются оставаться сильными. Шэнь Вэй претерпевает резкие перемены в семейных обстоятельствах, Су Цзявэнь сталкивается с трудностями в карьере, Инь Шаодун страдает от болезней всю свою жизнь. В конце концов эти молодые люди решают обратиться к благотворительности, чтобы распространяя тепло и любовь на других.

В погоне за светом

драма романтика
6 / 0
Будет ли оправдан сегодня господин Бессмертный? (Is Xianzun Whitewashed Today?: Xian Zun Jin Tian Xi Bai Le Ma)
переведено

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Is Xianzun Whitewashed Today?
комедия сянься
демоны
Писатель случайно попал в другой мир и за секунды стал главным злодеем Ю Лин Фэном. Дабы избавиться от судьбы "пушечного мяса", он пытается подружиться с демоном Чу Е и изменить свою судьбу. Так начинается его путешествие, чтобы «очистить свой образ».

Будет ли оправдан сегодня господин Бессмертный?

комедия сянься
6 / 0
Ловцы снов (Seizing Dreams: Duo Meng)

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Seizing Dreams
фантастика приключения психология
Студент Юй Хао, будучи на грани нервного срыва, планирует покончить с собой, но во сне неожиданно встречает загадочного незнакомца, который путешествует по снам. Вместе они отправляются в царство грез, чтобы победить злые силы во сне. На основе одноименной BL-новеллы Fei Tian Ye Xiang.

Ловцы снов

фантастика приключения
5 / 0
Бездна (Light the Darkness: Shen Yuan)

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Light the Darkness
детектив криминал психология
Детство, воспитание, семейное положение, социальные отношения и травмирующий опыт… Мы неустанно преследуем и ищем мотивы преступников, исследуя тончайшие эмоций, движущие ими. Не для того, чтобы сопереживать или прощать, оправдывая их поступки, не для преклонения перед так называемой "сложностью человеческой натуры", не ради размышлений о социальных конфликтах, а лишь затем, чтобы самим не превратиться в монстров. Мы просто ищем справедливого суда для себя и для тех, у кого все еще остается надежда на мирную жизнь. По роману Priest "Silent Reading" (默读).

Бездна

детектив криминал
5 / 0
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Сказание о Хао Лань
Сказание о Хао Лань
исторический романтика политика драма
Дорама повествует о борьбе между царствами Цинь и Чжао к концу периода “Сражающихся царств”. Ли Хэ попадает в ловушку и становится банкротом из-за цензора, его дочь Ли Хаолань продается Люй Бувэю. Позже Бувэй отправляет ее к правителю царства Цинь - Ин Иженю, который является заложником во дворце Чжао. Бувэй и Хаолань прибывают во дворец, где им придется перехитрить принцессу Я и других, кто попытается причинить им вред. Трансляция с 19.01.2019
Четверо
Четверо
исторический уся романтика детектив фэнтези
Жил да был в Китае во времена династии Мин император. Жил, не тужил, правил потихоньку, девушек молоденьких в гарем отбирал. Но вдруг случилась напасть, Кто-то принялся уничтожать чиновников этого самого императора. Но, ведь это император, и на его страже всегда есть одарённые люди. За расследование этих преступлений берётся Небесное управление во главе с Чжу Гэ Чжен Во и 4-ки его суперспособных учеников. Удастся ли им уничтожить зло?
Хранители гробниц
Хранители гробниц
исторический уся комедия приключения фэнтези
Лу У Чжи помог Ли Си Сю построить курган Цинь Шихуанди, первого Императора, который объединил Китай. Ученики продолжили строительство и охрану королевской гробницы. Так появились 9 великих гробниц, известные, как Захоронение Великого Императора. Тысячи лет гробницы не грабили. Сторонние люди считали охранников гробниц сектой. После смерти Лу У Чжи место Императора гробниц занял его старший ученик, Му Жун Сю.
Запретный брак
Запретный брак
исторический романтика драма
Девушка из секты демонов полна решимости осуществить свою мечту. По слухам, Шишу (дядя-наставник Ян Цин) из секты праведных - очень хороший человек, отзывчивый и неординарный. За такого человека можно выйти замуж. На основе романа Yi Ren Sui "Master, you can easily lose me like this".

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Тиль Т: Финальная просьба конечно убила ) Парень чуть-чуть странный :) Дорама на удивление нравится, хотя моментами логика происходящего странная.
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